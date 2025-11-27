Amoroso e la figlia sparite come stanno davvero | la verità arriva da Emma Marrone

Personaggi tv. – Che fine ha fanno fatto Alessandra Amoroso e la figlia? Da settimane i fan si chiedevano come stesse davvero una delle voci più amate della musica italiana, improvvisamente scomparsa dai radar dopo un annuncio importante. Nessun post, nessun evento, nessuna apparizione pubblica: solo silenzio. Poi, nelle ultime ore, è arrivato uno scatto che ha rimesso tutto al proprio posto e che porta la firma di una sua amica di sempre. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Amoroso e la figlia “sparite”, come stanno davvero: la verità arriva da Emma Marrone

Approfondisci con queste news

Amoroso in treno con la figlia Penelope Maria: la foto pubblicata sui social di Emma Vai su X

Poco fa Emma Marrone ha fatto commuovere il web. La cantante ha infatti condiviso una foto della sua collega e amica Alessandra Amoroso mentre stringe teneramente tra le braccia sua figlia Penny - facebook.com Vai su Facebook

Amoroso e la figlia “sparite”, come stanno davvero? La verità nella foto di Emma Marrone - Alessandra Amoroso e la figlia Penelope, Emma Marrone pubblica a sorpresa una foto della neo mamma e della piccina ... Segnala msn.com

Alessandra Amoroso ha partorito, è nata la figlia Penelope - La bimba è nata lo scorso 6 settembre, ma solo tre giorni dopo la sua mamma ha voluto svelarlo al mondo. Scrive tg24.sky.it

Alessandra Amoroso è diventata mamma, la prima foto con Penelope - L’annuncio ufficiale arriva dalla cantante, con un tenero post pubblicato sul suo profilo Instagram. Secondo dilei.it