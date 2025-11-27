Amori fragilità e animazione al cinema nel weekend
IN SALA. Il nuovo fine settimana al cinema propone un misto di produzioni autoriali, pellicole italiane e animazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Argomenti simili trattati di recente
La Biblioteca dei sentimenti: i libri dell’ultima puntata Un viaggio tra romanzi, saggi e storie che ci aiutano a dare un nome a quello che proviamo: amori, paure, fragilità, desideri. Hai perso la puntata di venerdì 21? Puoi rivederla quando vuoi su RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook
Amori, fragilità e animazione al cinema nel weekend - Il nuovo fine settimana al cinema propone un misto di produzioni autoriali, pellicole italiane e animazione. Si legge su ecodibergamo.it