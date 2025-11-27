Amministrative il centrosinistra sfida De Luca | Pronti a offrire una visione alternativa di sviluppo e legalità

Il centrosinistra si compatta e fa fronte comune. Le principali forze politiche progressiste e riformiste della città - come si legge in una nota - si sono riunite per avviare un'interlocuzione a livello provinciale e proporre un'alternativa al “sistema De Luca”. Un messaggio chiaro in vista. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Amministrative, il centrosinistra sfida De Luca: "Pronti a offrire una visione alternativa di sviluppo e legalità"

