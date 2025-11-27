Qualcuno ha detto, in passato, che gli affari sono affari. O come dicono gli inglesi, business is business. E pazienza se ci sono di mezzo alleanze più o meno sante o, semplicemente, strombazzate. Alla Cina di Xi Jinping interessa poco o nulla quando si parla di soldi e minerali. Sono mesi che questo giornale racconta il vero volto dell’amicizia tra Russia e Dragone, dove dietro ai tappeti rossi, alle strette di mano e le scalette degli aerei, c’è una specie di piccolo gioco al massacro. Pechino compra meno petrolio russo di quanto potrebbe, con la sola attenuante delle sanzioni. E tentenna sulla realizzazione del nuovo gasdotto Power of Siberia 2, di cui a Mosca hanno bisogno come il pane, per portare le forniture di metano verso la Cina a 50 miliardi di metri cubi annui. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Amici mai. La Cina strozza ancora la Russia col silicio