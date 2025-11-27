Amici ex vincitore racconta alcuni retroscena inediti della sua partecipazione al talent poi svela | A Sanremo ci tornerei
L'ex allievo e vincitore della 12esima edizione di Amici, Moreno Donadoni, ricorda il suo percorso nel talent show di Canale 5 e rivela di voler tornare sul palco del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Ho aiutato la mia famiglia" Moreno, ex vincitore di Amici nella categoria canto nel 2013, ha raccontato di aver aiutato la sua famiglia con i soldi vinti nel talent show, non nascondendo le difficoltà incontrate nel mondo del rap dopo il programma. - facebook.com Vai su Facebook
Amici, ex vincitore racconta alcuni retroscena inediti della sua partecipazione al talent poi svela: "A Sanremo ci tornerei" - L'ex allievo e vincitore della 12esima edizione di Amici, Moreno Donadoni, ricorda il suo percorso nel talent show di Canale 5 e rivela di voler tornare sul palco del Festival di Sanremo. Lo riporta comingsoon.it
Moreno 12 anni dopo la vittoria di Amici: “Con quei soldi mio padre è diventato tassista. Il rap non mi voleva” - Moreno, ex vincitore di Amici nella categoria canto nel 2013, ha raccontato di aver aiutato la sua famiglia con i soldi vinti nel talent show, non nascondendo ... Come scrive fanpage.it
Amici, ex vincitore si candida per il Festival di Sanremo - Nel corso di una nuova intervista, un celebre ex vincitore di Amici di Maria De Filippi si è candidato per il Festival di Sanremo. ciakgeneration.it scrive