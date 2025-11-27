Amici ex vincitore racconta alcuni retroscena inediti della sua partecipazione al talent poi svela | A Sanremo ci tornerei

L'ex allievo e vincitore della 12esima edizione di Amici, Moreno Donadoni, ricorda il suo percorso nel talent show di Canale 5 e rivela di voler tornare sul palco del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

amici ex vincitore raccontaAmici, ex vincitore racconta alcuni retroscena inediti della sua partecipazione al talent poi svela: "A Sanremo ci tornerei" - L'ex allievo e vincitore della 12esima edizione di Amici, Moreno Donadoni, ricorda il suo percorso nel talent show di Canale 5 e rivela di voler tornare sul palco del Festival di Sanremo. Lo riporta comingsoon.it

