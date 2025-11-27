Amici di Maria De Filippi in arrivo i primi brani inediti | tutto quello che sappiamo sulle nuove canzoni
È il momento più atteso di ogni edizione: i brani inediti dei cantanti del talent show di Maria De Filippi sono pronti a vedere la luce. Da questa notte, allo scoccare della mezzanotte, otto canzoni debuttano su tutte le piattaforme digitali, segnando non solo una tappa cruciale del percorso televisivo, ma anche l’inizio ufficiale del viaggio discografico dei giovani protagonisti. Una release collettiva che fotografa una generazione che canta l’amore, la fragilità, il dolore e la rinascita con una sincerità che raramente si trova nel pop mainstream. Angie — “Poco Poco” Un racconto diretto, quasi confessionale, sulla consapevolezza amara di una storia arrivata al capolinea. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
Italian Music. I primi inediti dei cantanti di Amici di Maria De Filippi saranno disponibili dal 28 novembre in tutte le piattaforme streaming e nei digital store. - facebook.com Vai su Facebook
Rudy Zerbi mette in discussione Opi, una lezione speciale di Maria Rosaria con Samanta Togni e… RIVEDI la puntata di oggi di #Amici25, clicca QUI Vai su X
Amici di Maria De Filippi anticipazioni 30 novembre: ecco gli ospiti - Ecco gli spoiler sull'ultima registrazione di Amici di Maria De Filippi per la puntata in onda domenica 30 novembre 2025 alle 14. Come scrive superguidatv.it
Amici, ex vincitore si candida per il Festival di Sanremo - Nel corso di una nuova intervista, un celebre ex vincitore di Amici di Maria De Filippi si è candidato per il Festival di Sanremo. Si legge su ciakgeneration.it
Amici, fuori i primi otto inediti dei cantanti del talent show - Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, pubblica i primi otto inediti dei cantanti di questa edizione, disponibili da stasera a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali. Si legge su msn.com