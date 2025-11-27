Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 30 novembre 2025 | ospiti e news | Spoiler
Siamo prontissimi per una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Curiosi di scoprire insieme a noi le anticipazioni per la puntata di domenica 30 novembre 2025 e scoprire cosa accadrà? Possiamo darvi in anteprima gli spoiler sui nomi degli ospiti, sull’esito delle sfide e sulle varie prove sostenute. Amici di Maria De Filippi anticipazioni 30 novembre: ecco gli ospiti. Quali ospiti avremo nella nuova puntata di Amici di Maria De Filippi? Nelle scorse settimane abbiamo già incontrato ex allievi come: Irama, Emma Marrone, Annalisa, Giordana Angi, Sarah Toscano e Mida, ma anche altri personaggi del mondo della musica e della televisione come: Gigi d’Alessio, Fulminacci, Noemi, Fiorella Mannoia, Alessandro Cattelan, Ornella Vanoni e Vanessa Incontrada. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Italian Music. I primi inediti dei cantanti di Amici di Maria De Filippi saranno disponibili dal 28 novembre in tutte le piattaforme streaming e nei digital store. - facebook.com Vai su Facebook
Rudy Zerbi mette in discussione Opi, una lezione speciale di Maria Rosaria con Samanta Togni e… RIVEDI la puntata di oggi di #Amici25, clicca QUI Vai su X
Sanremo 2026, ex vincitore di Amici si candida per il Festival - In queste ore un ex vincitore di Amici di Maria De Filippi si è candidato per partecipare al Festival di Sanremo 2026. Secondo novella2000.it
Amici, ex vincitore si candida per il Festival di Sanremo - Nel corso di una nuova intervista, un celebre ex vincitore di Amici di Maria De Filippi si è candidato per il Festival di Sanremo. Riporta ciakgeneration.it
Vincitore di Amici si candida a Sanremo e racconta i suoi guadagni - Moreno Donadoni è diventato famoso nel 2013, quando ha vinto la dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, imponendosi su Greta Manuzi, Nicolò Noto e Verdiana Zangaro. Segnala quilink.it