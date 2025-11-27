Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 30 novembre 2025 | ospiti e news | Spoiler

Siamo prontissimi per una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Curiosi di scoprire insieme a noi le anticipazioni per la puntata di domenica 30 novembre 2025 e scoprire cosa accadrà? Possiamo darvi in anteprima gli spoiler sui nomi degli ospiti, sull’esito delle sfide e sulle varie prove sostenute. Amici di Maria De Filippi anticipazioni 30 novembre: ecco gli ospiti. Quali ospiti avremo nella nuova puntata di Amici di Maria De Filippi? Nelle scorse settimane abbiamo già incontrato ex allievi come: Irama, Emma Marrone, Annalisa, Giordana Angi, Sarah Toscano e Mida, ma anche altri personaggi del mondo della musica e della televisione come: Gigi d’Alessio, Fulminacci, Noemi, Fiorella Mannoia, Alessandro Cattelan, Ornella Vanoni e Vanessa Incontrada. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

