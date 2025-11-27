Amici 25 Lorenzo Salvetti entra nel team di Lorella Cuccarini | Ho scelto lei perché VIDEO

Dopo Elena D'Elia, anche Lorenzo Salvetti ha fatto la sua scelta ad Amici 25: il giovane cantante ed ex protagonista di X Factor ha deciso di farsi seguire da Lorella Cuccarini. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, Lorenzo Salvetti entra nel team di Lorella Cuccarini: "Ho scelto lei perché..." (VIDEO)

Leggi anche questi approfondimenti

Il prossimo fine settimana gli amici di Lorenzo Lunghi lo ricorderanno a quasi 3 anni dall'omicidio stradale che gli ha tolto la vita, con un bellissimo torneo di basket che hanno organizzato con tanto amore. 12 squadre, tre giorni e tanto sport all'insegna dell'am - facebook.com Vai su Facebook

Lorenzo è un nuovo allievo della scuola di #Amici25, cosa ne pensate? Vai su X

Il veronese Lorenzo Salvetti si catapulta da X Factor ad Amici - Il ventenne cantante veronese Lorenzo Salvetti passa da finalista di X Factor 2024 a concorrente di Amici 25. veronaoggi.it scrive

Chi è Lorenzo Salvetti, nuovo allievo di Amici 25 ed ex di X Factor/ “Ora so cosa voglio fare” - Chi è Lorenzo Salvetti, nuovo allievo di Amici 25? Scrive ilsussidiario.net

Chi è Lorenzo Salvetti: età, biografia e la nuova sfida ad Amici 25 - Lorenzo Salvetti, il giovane cantante, ex finalista di X Factor 2024, ha fatto una mossa inaspettata: è diventato un nuovo allievo di Amici 25. Da 105.net