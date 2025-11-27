Amici 25 chi è Giorgja Foglini | social studi origini e curiosità

Giorgja Foglini è una danzatrice di impostazione classica. Ha convinto subito i docenti di Amici 25, che le hanno assegnato il banco senza esitazioni. Il pubblico ha iniziato a conoscerla anche grazie a Instagram, dove racconta prove, spettacoli e momenti privati. La sua formazione è seria e in passato ha calcato scene importanti e lavorato in titoli celebri del repertorio. Scopriamo le sue radici e qualche dettaglio importante sulla sua vita privata. Tre ex di Amici in semifinale di Sanremo Giovani Chi è Giorgja Foglini, nuova allieva di Amici 25. Giorgja arriva ad Amici con un profilo chiaro: ballerina classica, precisa e disciplinata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

