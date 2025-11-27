Amici 25 chi è Giorgja Foglini | social studi origini e curiosità
Giorgja Foglini è una danzatrice di impostazione classica. Ha convinto subito i docenti di Amici 25, che le hanno assegnato il banco senza esitazioni. Il pubblico ha iniziato a conoscerla anche grazie a Instagram, dove racconta prove, spettacoli e momenti privati. La sua formazione è seria e in passato ha calcato scene importanti e lavorato in titoli celebri del repertorio. Scopriamo le sue radici e qualche dettaglio importante sulla sua vita privata. Tre ex di Amici in semifinale di Sanremo Giovani Chi è Giorgja Foglini, nuova allieva di Amici 25. Giorgja arriva ad Amici con un profilo chiaro: ballerina classica, precisa e disciplinata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Argomenti simili trattati di recente
Giorgia è una nuova allieva della scuola di #Amici25, cosa ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Amici 25, tre nuovi allievi entrano nella scuola: ecco chi sono Elena, Giorgia e Lorenzo - ma edizione del talent show Amici di Maria De Filippi in onda su Canale ... Lo riporta isaechia.it
Amici 25, anticipazioni daytime del 24 novembre: tre allievi entrano nella scuola - La prima puntata della settimana sarà dedicata soprattutto alla presentazione della ballerina Giorgia e dei cantanti Elena e Lorenzo ... Lo riporta it.blastingnews.com
Amici 25, chi sono Lorenzo, Elena e Giorgia: i tre nuovi allievi della scuola - Scopri i nuovi allievi di Amici 25: Lorenzo, Elena e Giorgia si esibiscono per ottenere un banco nella scuola. Scrive mondotv24.it