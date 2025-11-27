Amici 25 anticipazioni puntata del 30 novembre | esito della sfida di Emiliano classifiche e ospiti

Dalle sfide individuali ai compiti dei professori, tutte le anticipazioni della settimana di Amici 25, con ospiti speciali, giudici e i prossimi allievi in sfida. La puntata di Amici 25, registrata oggi giovedì 27 novembre negli studi Elios di Roma, che andrà in onda domenica 30 novembre, è stata ricchissima di colpi di scena: Emiliano ha affrontato la sfida di ballo, mentre la gara di canto è stata incentrata sugli inediti degli allievi. Ospiti Rettore e Mr Rain con i rispettivi ultimi singoli. Le anticipazioni arrivano da SuperGuidaTv e dall'account X AmiciNews. Chi sono i giudici e gli ospiti musicali del 30 novembre Tra gli ospiti della settimana, Rettore ha cantato Malamocco insieme ad Arianna Forte, mentre Mr Rain ha presentato il suo ultimo singolo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

