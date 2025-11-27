Amici 25 anticipazioni decima puntata | Verdone e Stash tra i giudici

Amici 25 prosegue con la decima puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 30 novembre 2025 alle 14. Amici 25: gli ospiti del 30 novembre 2025. In qualità di giudici delle gare – come anticipa Amici News – sono arrivati Carlo Verdone e Stash dei The Kolors per il canto ed Eleonora Abbagnato per il ballo. Ospiti musicali Donatella Rettore e Mr. Rain. Amici 25: nessun eliminato. Al centro della puntata le sfide degli allievi finiti a rischio eliminazione la scorsa settimana. Sfide andate anche questa volta tutte a buon fine; dunque, nessun eliminato La puntata è inoltre caratterizzata dalle nuove gare di canto e ballo, che definiscono gli ultimi classificati e quindi i prossimi allievi a rischio eliminazione: per il canto Michele e Angie, mentre per il ballo Anna e di nuovo Alessio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

