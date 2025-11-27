Amici 25 | anticipazioni decima puntata e ospiti del 30 novembre 2025
La decima puntata di Amici 25 è stata registrata oggi pomeriggio e andrà in onda su Canale 5 domenica 30 novembre 2025 alle 14:00. Gli ospiti della puntata. Come anticipato da Amici News, a giudicare le esibizioni degli allievi sono arrivati grandi nomi del mondo dello spettacolo: Carlo Verdone e Stash dei The Kolors per il canto, mentre per il ballo è intervenuta Eleonora Abbagnato. Sul fronte musicale, la puntata vede la presenza di Donatella Rettore e Mr. Rain, pronti a portare energia e spettacolo sul palco di Amici. Nessun eliminato nella decima puntata. Al centro della puntata ci sono state le sfide degli allievi finiti a rischio eliminazione nella scorsa settimana. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
