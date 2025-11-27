Ambulanze in ritardo di oltre 20 minuti in 41 Asl italiane | record negativo per Vibo Valentia

Tgcom24.mediaset.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo rapporto sulle performance delle aziende sanitarie, l'Agenzia nazionale rileva tempi medi superiori agli standard in gran parte d'Italia. Disomogeneità territoriali e problemi anche nei pronto soccorso con periodi di attesa prolungati. Progressi negli screening e nell'assistenza territoriale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ambulanze in ritardo di oltre 20 minuti in 41 asl italiane record negativo per vibo valentia

© Tgcom24.mediaset.it - Ambulanze in ritardo di oltre 20 minuti in 41 Asl italiane: record negativo per Vibo Valentia

Scopri altri approfondimenti

ambulanze ritardo oltre 20Agenas, ambulanze oltre i 20 minuti in 41 Asl, a Vibo 35 - Su tutte le 110 aziende sanitarie italiane ben 41 hanno tempi superiori i 20 minuti di attesa per un'ambulanza. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ambulanze Ritardo Oltre 20