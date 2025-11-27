Ambasciatore Venezuela visita Trentini

22.20 L'ambasciatore d'Italia a Caracas,Giovanni De Vito ha effettuato una visita consolare a Alberto Trentini durante la quale ha incontrato anche un altro detenuto, Mario Burlò. L'ambasciatore ha riferito alla Farnesina di aver trovato Trentini,detenuto in Venezuela da oltre un anno,in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa. Lo comunica la Farnesina. La visita è stata effettuata nell'ambito dell'azione politica e diplomatica della premier Meloni e del ministro degli Esteri Tajani per liberare i detenuti italiani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it