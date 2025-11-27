Ambasciatore De Riu Tra Italia e Kazakistan partenariato strategico totale

ROMA (ITALPRESS) – I rapporti fra Italia e Kazakistan sono “eccellenti” e in una fase definibile come di “partenariato strategico totale”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia ad Astana, Antonello De Riu, intervistato da Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, la rubrica di geopolitica dell’Agenzia Italpress. “Noi rivendichiamo in un certo qual modo il ruolo di apripista nell’approccio all’Asia centrale, attraverso un modello stabile di dialogo dove affrontiamo sfide comuni, perchè con il Kazakistan abbiamo collaborazioni sui dossier anche multilaterali, oltre che chiaramente su quello che più ci riguarda, cioè quello bilaterale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi ho incontrato l’Ambasciatore estone in Italia, Lauri Bambus. Un confronto cordiale e molto utile per rafforzare la collaborazione tra le sezioni bilaterali d’amicizia dei nostri Parlamenti. Un dialogo che vogliamo rendere sempre più concreto, nel segno di - facebook.com Vai su Facebook

Si è tenuta venerdì, presso la Residenza dell’Ambasciatore, la cerimonia di conferimento dell’encomio del Ministro degli Esteri giapponese al karateka @DavideBenetello, tributato per i suoi alti meriti nella promozione del karate in Italia. Benetello-sensei, gan Vai su X

Ambasciatore De Riu “Tra Italia e Kazakistan partenariato strategico totale” - ROMA (ITALPRESS) – I rapporti fra Italia e Kazakistan sono “eccellenti” e in una fase definibile come di “partenariato ... Scrive iltempo.it

De Riu “Diversificazione economica in Kazakistan opportunità per nostre imprese" - Il Kazakistan sta vivendo una fase di diversificazione nella sua economia, una fase che apre a opportunità in molti settori per ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Amb. De Riu celebra ad Astana giornata contro violenza donne - L'ambasciatore d'Italia ad Astana, Antonello De Riu, in occasione della Giornata contro la violenza alle donne ha riunito l'intero staff diplomatico intorno alla simbolica panchina rossa installata ne ... Segnala ansa.it