Alta Capacità Mastella sollecita il ripristino delle strade danneggiate dai lavori
Comunicato Stampa Richiesta urgente a Italferr per garantire sicurezza e percorribilità nelle strade provinciali e comunali Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha inviato questo pomeriggio una nota a Italferr Spa del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per chiedere un . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
iPod Classic: L'Upgrade Definitivo! Il tuo iPod Classic è lento o la batteria non tiene più? Non buttarlo! Eseguiamo l'Upgrade SSD per sostituire l'HDD in più, sostituiamo la batteria con una ad alta capacità per autonomia raddoppiata. Estendi la vita del tuo ama - facebook.com Vai su Facebook
Alta Capacità, Mastella sollecita il ripristino delle strade danneggiate dai lavori - Il sindaco Mastella sollecita Italferr per il ripristino urgente delle strade gravemente danneggiate dai lavori dell’Alta Capacità a Benevento. Segnala fremondoweb.com