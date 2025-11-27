Alta Capacità il sindaco Mastella chiede il tempestivo ripristino del manto delle strade

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inviato questo pomeriggio una nota a Italferr Spa del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per chiedere un tempestivo intervento di ripristino del manto delle strade provinciali e comunali gravemente danneggiate dai lavori per l’Alta Capacità. Di seguito il testo della missiva. “L’Alta Capacità ferroviaria è un’opera di importanza strategica e irrinunciabile per rompere l’isolamento infrastrutturale delle aree interne. Tuttavia, pur consapevole della complessità dei lavori in essere, molti amministratori mi segnalano che il passaggio frequente di mezzi pesanti ha danneggiato gravemente il manto delle strade provinciali e comunali interessate dai lavori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

