Alta Capacità il sindaco Mastella chiede il tempestivo ripristino del manto delle strade

Anteprima24.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inviato questo pomeriggio una nota a Italferr Spa del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per chiedere un tempestivo intervento di ripristino del  manto delle strade provinciali e comunali gravemente danneggiate dai lavori per l’Alta Capacità. Di seguito il testo della missiva. “L’Alta Capacità ferroviaria è un’opera di importanza strategica e irrinunciabile per rompere l’isolamento infrastrutturale delle aree interne. Tuttavia, pur consapevole della complessità dei lavori in essere, molti amministratori mi segnalano che il passaggio frequente di mezzi pesanti ha danneggiato gravemente il manto delle strade provinciali e comunali interessate dai lavori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

alta capacit224 il sindaco mastella160chiede il tempestivo ripristino del160manto delle strade

© Anteprima24.it - Alta Capacità, il sindaco Mastella chiede il tempestivo ripristino del manto delle strade

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Alta Capacit224 Sindaco Mastella160chiede