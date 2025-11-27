Almanacco | Giovedì 27 novembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 27 novembre è il 331º giorno del calendario gregoriano (il 332º negli anni bisestili). Mancano 34 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Beata Vergine della medaglia miracolosa.Aforisma di NovembreNei paesi novembre è un bel mese dell’anno:c’è le foglie colore di terra e le nebbie al. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Giovedì 27 novembre Il Sole sorge alle 07:35 e tramonta alle 16:49. Il culmine è alle 12:12. Durata del giorno nove ore e quattordici minuti. La Luna sorge alle 11:38 con azimu - facebook.com Vai su Facebook
Almanacco del 27 novembre, nasce il premio Nobel. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79 - Fatti del 27 novembre: nascono Bruce Lee e Jimi Hendrix, Alfred Nobel firma il testamento del Premio. Riporta infocilento.it
Almanacco | Giovedì 27 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Alfred Nobel sottoscrive il proprio testamento con il quale istituisce i riconoscimenti oggi noti come Premi Nobel, il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record secon ... Da modenatoday.it
Almanacco di oggi, 27 novembre: l’eredità di Harvey Milk - Appena qualche mese prima Harvey Milk – tra le prime persone apertamente gay elette a una carica pubblica in America – aveva giurato come consigliere comunale a San Francisco. repubblica.it scrive