Almanacco del 27 Novembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Giovedì 27 Novembre è il 332° giorno del calendario gregoriano, mancano 34 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Virgilio di SalisburgoProverbio di NovembreTrenta dì conta novembre, con aprile, giugno e settembre; di ventotto ce n'è uno tutti gli altri ne han trentunoAccadde oggi1895 –. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Almanacco Green – 26 novembre La donnola si prepara all’inverno, l’elleboro porta luce nei giardini gelati. Scopri il bosco d’autunno nel link nei commenti #Tuttogreen #AlmanaccoGreen #26novembre #autunno #natura Vai su Facebook
Almanacco | Giovedì 27 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Alfred Nobel sottoscrive il proprio testamento con il quale istituisce i riconoscimenti oggi noti come Premi Nobel, il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record secon ... Riporta modenatoday.it
Accadde oggi: 27 novembre, viene istituito il Premio Nobel - Inizialmente venivano premiati coloro che si distinguevano nei campi della fisica, della chimica, della medicina, della fisiologia, della letteratura, in seguito anche dell'economia ... Scrive fremondoweb.com
Almanacco | Martedì 25 novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Martedì 25 novembre è il 329° giorno del calendario gregoriano, mancano 36 giorni alla fine dell’anno. Scrive pisatoday.it