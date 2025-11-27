Alluvioni in Indonesia la piena del fiume trascina via un edificio
Le immagini arrivano da Saniangbaka, nel distretto di Solok Regency, in Indonesia, una delle aree colpite dalle gravi alluvioni che stanno interessando il West Sumatra. La piena del fiume, ingrossato dalle piogge intense, ha raggiunto livelli di forza impressionante, trascinando via un edificio e causando seri danni alle strutture circostanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
