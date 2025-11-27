l’expansione di ‘All’s Fair’: rinnovo per una seconda stagione. La serie All’s Fair, disponibile in streaming su Disney+ sin dall’inizio di mese, ha immediatamente suscitato grande interesse grazie a un esordio record. È stata la serie originale targata Hulu che, nei primi tre giorni di messa in onda, ha ottenuto i risultati più alti degli ultimi tre anni. In Italia, invece, il debutto ha conquistato immediatamente il primo posto nella classifica della top 10 di streaming. Questo entusiasmo ha portato alla conferma del rinnovo della seconda stagione, il cui sviluppo garantirà ulteriori approfondimenti sulle vicende di un gruppo di avvocatesse divorziste dal carattere deciso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - All’s fair raddoppia le novità imperdibili per i fan della serie disney+