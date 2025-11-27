Allies Welcome cos’è il programma Usa che ha accolto il sospettato per la sparatoria a Washington
(Adnkronos) – Rahmanullah Lakanwal, il 29enne afghano accusato di aver aperto il fuoco nei pressi delle Casa Bianca e ferito in modo grave due militari della Guardia Nazionale, è arrivato negli Stati Uniti attraverso l’Operation Allies Welcome, programma lanciato da Joe Biden nell’agosto del 2021 per proteggere gli afghani a rischio dopo il ritiro delle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
