Allerta meteo in Campania miglioramento diffuso ma alcune zone ancora osservate

Il dispositivo di allerta meteo in Campania resta attivo solo sul settore 3 fino alle 14 di domani. Sul resto della regione il maltempo arretra senza lasciare nuovi livelli di allarme diffuso L'avviso di allerta meteo in Campania di colore Giallo, attivato ieri dal Centro di Monitoraggio della Protezione civile in Campania, proseguirà esclusivamente nelle aree

Maltempo, in Campania situazione in lento miglioramento - Un fiume di fango che è venuto giù con violenza dalla montagna e che ha investito in pieno la provinciale che conduce al santuario di Montevergine, i ... Lo riporta rainews.it

MALTEMPO - Campania, tempo in miglioramento, ma resta l'allerta meteo resta gialla per temporali dalle ore 23:59 del 26 novembre fino alle 14 del 27 novembre - E' in via di miglioramento il quadro meteo che sta interessando la Campania: all'attenuazione dei temporali già previs ... Come scrive napolimagazine.com