Allegri torna sul derby | Non si possono invertire i portieri È stato meraviglioso ma…

Inter News 24 Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, nella conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, tornado sulla vittoria contro l’ Inter. ANDARE OLTRE – «Bella la vittoria nel derby ma ormai sono passati quattro giorni è tempo di andare avanti e fare un altro passetto verso il nostro obiettivo». IL FUTURO DI MAIGNAN – «E’ sempre stato uno tra i portieri più forti che ci sono, non mi meraviglio. Sul contratto c’è la società che ci pensa e che sta lavorando per dare un futuro alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

