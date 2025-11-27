Allegri | Pulisic è come un cruciverba Poi dice quanti punti servono al Milan per la Champions
Alla vigilia di Milan-Lazio, il tecnico dei rossoneri annuncia il probabile forfait di Pulisic e la presenza di Saelemaekers. Poi Allegri ha fissato una soglia per la zona Champions: "Ci servono altri 51 punti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
ALLEGRI E IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI "Pulisic difficilmente sarà della partita, però domani può succedere di tutto e dopodomani uguale. Saelemaekers è a posto, Gimenez la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare piano piano con la squ - facebook.com Vai su Facebook
"Pulisic difficilmente sarà della partita" "Per la Champions mancano 51 punti" "I portieri invertiti nel derby? Uno è tesserato con l'Inter, l'altro col Milan" Le parole di Allegri in conferenza a due giorni da #MilanLazio Vai su X
Allegri non guarda il rigore di Pulisic e resta stupito: “Gliel’avevo detto di non tirare così” - Il Milan ha sprecato una grandissima occasione per portarsi in vantaggio all'Allianz Stadium contro la Juventus. Secondo fanpage.it
Allegri, sorriso amaro: "Avevamo la Juve in mano...Leao deve far gol, Pulisic straordinario" - Su Leao si sposta l'attenzione e Allegri chiarisce: "Questa la prima settimana, è stato fuori 45 giorni. Come scrive tuttosport.com
Siparietto Allegri-Pulisic: ecco cos’è successo sul rigore - 0, con l’occasione più clamorosa fallita da Christian Pulisic nel corso della ripresa. calciomercato.it scrive