Allegri in conferenza | Pochi cambi? Non abbiamo una rosa corta A volte servono le sostituzioni altre no

Pianetamilan.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan è la squadra di Serie A che effettua meno cambi: 42 in 12 partite. Allegri spiega che non è un problema di rosa corta, ma di necessità: le sostituzioni vanno fatte solo quando servono. In conferenza pre Lazio parla anche del prossimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri in conferenza pochi cambi non abbiamo una rosa corta a volte servono le sostituzioni altre no

© Pianetamilan.it - Allegri in conferenza: “Pochi cambi? Non abbiamo una rosa corta. A volte servono le sostituzioni, altre no”

Altre letture consigliate

allegri conferenza pochi cambiMilan-Lazio, Allegri: "Pulisic difficilmente ci sarà. Derby stupendo, ma ora basta" - Lazio, Allegri: 'Pulisic difficilmente ci sarà. Secondo sport.sky.it

allegri conferenza pochi cambiAllegri onesto sul mercato di gennaio: "Abbiamo calciatori che nella seconda parte di campionato possono darci di più" - Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan- Lo riporta milannews.it

allegri conferenza pochi cambiMN24 – Conferenza stampa Allegri: cambia l’orario in vista della Lazio. Quando parla il tecnico - Il tecnico rossonero parlerà alle 14:00 alla vigilia della sfida contro la Lazio L’organizzazione pre- Secondo milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Conferenza Pochi Cambi