Allegri in conferenza | Pochi cambi? Non abbiamo una rosa corta A volte servono le sostituzioni altre no
Il Milan è la squadra di Serie A che effettua meno cambi: 42 in 12 partite. Allegri spiega che non è un problema di rosa corta, ma di necessità: le sostituzioni vanno fatte solo quando servono. In conferenza pre Lazio parla anche del prossimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
