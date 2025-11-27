Allegri Derby importante ma ora testa alla Lazio

Ilgiornaleditalia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Milan: "La squadra di Sarri è sottovalutata, Pulisic difficilmente recupera". MILANO - Dopo l'euforia post derby, Massimiliano Allegri richiama tutti all'ordine. Il tecnico del Milan non vuole distrazioni, pensa alla sfida di sabato contro la Lazio, definita "partita difficile", e non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

