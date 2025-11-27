Allarme tè | il ministero della salute ritira prodotti con sibutramina

Il tè e le tisane sono spesso percepiti come sinonimo di benessere e leggerezza, un rituale quotidiano per molti. Tuttavia, anche in questo settore, possono celarsi pericoli inattesi. Non è raro imbattersi in prodotti che promettono risultati miracolosi, dal miglioramento della digestione alla perdita di peso rapida, senza considerare che, dietro a confezioni accattivanti e aromi invitanti, potrebbero nascondersi sostanze potenzialmente nocive per la salute. Recentemente, un nuovo avviso del Ministero della Salute ha sollevato un serio campanello d'allarme, puntando i riflettori su due specifici tè dimagranti che rientrano proprio in questa categoria, richiamando l'attenzione di consumatori e autorità sanitarie.

