Allarme sicurezza nel trasporto pubblico | autista AIR aggredito ad Avellino
AVELLINO – La Filt Cgil Avellino Benevento registra “con rabbia e rammarico” l’ennesimo tentativo di aggressione ai danni di un autista dell’AIR, avvenuto per futili motivi nell’autostazione di Avellino.Solo l’intervento della Polizia, allertata durante l’episodio, ha evitato conseguenze più. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
