Allarme sicurezza nel trasporto pubblico | autista AIR aggredito ad Avellino

Avellinotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVELLINO – La Filt Cgil Avellino Benevento registra “con rabbia e rammarico” l’ennesimo tentativo di aggressione ai danni di un autista dell’AIR, avvenuto per futili motivi nell’autostazione di Avellino.Solo l’intervento della Polizia, allertata durante l’episodio, ha evitato conseguenze più. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

allarme sicurezza nel trasporto pubblico autista air aggredito ad avellino

© Avellinotoday.it - Allarme sicurezza nel trasporto pubblico: autista AIR aggredito ad Avellino

Altre letture consigliate

Roma – FdI: tavolo istituzionale su aggressioni a guardie giurate - La recente aggressione alla Metro Ottaviano e la sicurezza nel trasporto pubblico al centro della dichiarazione dei dirigenti romani di Fratelli d'Italia - Secondo romadailynews.it

Tagli al trasporto pubblico: "Il servizio è a rischio" - Questi sono gli scenari peggiori, ma qualcosa accadrà se dallo Stato non arriveranno adeguati interventi di ... Da ilrestodelcarlino.it

Napoli, “trasporto pubblico gratis” ma è una fake news: allarme di Anm e UnicoCampania - Gira sui social la falsa notizia che promette un particolare vantaggio per i napoletani. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Sicurezza Trasporto Pubblico