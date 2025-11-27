Per Chivu si mette male, tanto da parlare di esonero. Curioso come tutto accada poco dopo le dichiarazioni di Simeone, che ha strizzato l’occhio all’Inter. La notte del Metropolitano non ha restituito risposte, ma nuove domande. L’ Inter è caduta ancora, e per la seconda volta nel giro di pochi giorni: prima il derby perso contro il Milan, poi il 2-1 incassato dall’ Atletico Madrid al termine di una gara in cui i nerazzurri hanno alternato brillantezza tecnica e blackout improvvisi. Una costante, quest’ultima, che nelle ultime settimane ha assunto un peso specifico difficile da ignorare. Perdere contro due big può essere fisiologico, quasi un passaggio obbligato nel calendario di una squadra che vuole competere su tutti i fronti; ciò che invece fa scattare più di un allarme è la sensazione di smarrimento, una fragilità mentale che torna a bussare proprio quando il livello si alza. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Allarme Inter, summit di emergenza con Chivu: “Da esonero immediato”