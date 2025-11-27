Allarme furti nel Sannio | Prefettura rafforza i servizi notturni e approva i progetti di videosorveglianza di 17 Comuni
Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella, cui hanno partecipato il Sindaco di Pago Veiano, i vertici provinciali delle Forze dell’ordine e un rappresentante del comune di Benevento. Al centro del confronto i recenti episodi di furti in abitazione che hanno interessato il Comune di Pago Veiano, creando nella popolazione locale un clima di preoccupazione. Il Prefetto ha esaminato i dati sulla delittuosità relativi al predetto territorio da cui pur non risultando un incremento dei furti in abitazione rispetto al 2024 è emersa una concentrazione di episodi nello scorso mese di ottobre, dei quali solo 7 denunciati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
