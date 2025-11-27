Allarme corner e poca fortuna | Inter ora c' è un problema in difesa

27 nov 2025

Chivu rivede i soliti fantasmi con la retroguardia schierata a zona sulle palle inattive: perfetti per larghi tratti della partita, poi la catastrofe finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

