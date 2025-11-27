Allarme chimico tra Cerano e Trecate | evacuata l’area

Chiusa un'intera area tra Cerano e Trecate per un allarme chimico.L'allarme è scattato intorno alle 14 di oggi, giovedì 27 novembre, tra Cerano e Trecate. Dall'azienda Gicar di via Milano, a Cerano, c'è stato un allarme per una cisterna che trasportava sostanze chimiche.Sembra che la cisterna. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

