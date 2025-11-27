In seguito alla recente donazione del fotografo Lucio Ghilardi, l’ Archivio Fotografico Lucchese ha istituito un Fondo archivistico relativo alla fotografa Lina Orselli, che nei mesi scorsi è stata al centro di una mostra dal titolo “Lina Orselli Ghilardi - fotografa per amore a Lucca”. In questo fondo andrà a confluire nel tempo tutta la sua produzione artistica, nonché qualsiasi documento od oggetto (attestati, cataloghi, macchine fotografiche, ecc.) utile a ricostruirne la vicenda umana, familiare e professionale di Lina Orselli. Il lavoro di pulizia, tutela conservativa, inventariazione, digitalizzazione e metadatazione di alcuni documenti fotografici della Orselli è iniziato proprio dai documenti fisicamente più delicati, quali pellicole in rullo e in acetato, bianco-nero e a colori, di piccolo e medio formato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All’Archivio Fotografico Lucchese prende corpo il Fondo Lina Orselli