All’Archivio Fotografico Lucchese prende corpo il Fondo Lina Orselli
In seguito alla recente donazione del fotografo Lucio Ghilardi, l’ Archivio Fotografico Lucchese ha istituito un Fondo archivistico relativo alla fotografa Lina Orselli, che nei mesi scorsi è stata al centro di una mostra dal titolo “Lina Orselli Ghilardi - fotografa per amore a Lucca”. In questo fondo andrà a confluire nel tempo tutta la sua produzione artistica, nonché qualsiasi documento od oggetto (attestati, cataloghi, macchine fotografiche, ecc.) utile a ricostruirne la vicenda umana, familiare e professionale di Lina Orselli. Il lavoro di pulizia, tutela conservativa, inventariazione, digitalizzazione e metadatazione di alcuni documenti fotografici della Orselli è iniziato proprio dai documenti fisicamente più delicati, quali pellicole in rullo e in acetato, bianco-nero e a colori, di piccolo e medio formato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
All’Archivio Fotografico Lucchese prende corpo il Fondo Lina Orselli - facebook.com Vai su Facebook
ruined structure at Zula (Adulis?), Eritrea ca. 1910 -archivio fotografico societa geografica #archivesxt Vai su X
All’Archivio Fotografico Lucchese prende corpo il Fondo Lina Orselli - In seguito alla recente donazione del fotografo Lucio Ghilardi, l’Archivio Fotografico Lucchese ha istituito un Fondo archivistico relativo alla fotografa Lina Orselli, che nei mesi scorsi è stata al ... Secondo lanazione.it