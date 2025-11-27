Alla riscoperta del centro storico I chiassi tornano luoghi di socialità

A San Giovanni si apre una fase decisiva per il recupero e la valorizzazione del centro storico. La Conferenza dei Servizi dedicata al progetto di rigenerazione del sistema dei Chiassi – elemento cardine della strategia territoriale regionale "Tra natura e cultura" – si è infatti conclusa con esito positivo, consentendo al Comune di avviare la redazione del piano esecutivo e la successiva programmazione degli interventi. Il progetto rientra tra le tredici "Strategie territoriali" promosse dalla Regione Toscana e finanziate attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale FESR 2021–2027. Ai Comuni coinvolti, tra cui San Giovanni Valdarno, sono stati assegnate ingenti risorse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

