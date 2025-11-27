Alla riconquista dell’America | le sfilate Cruise 2027 fanno rotta su New York e Los Angeles

N el 2026 le sfilate Cruise migreranno di nuovo negli Stati Uniti. Da Gucci a Chanel, da Dior a Louis Vuitton, i colossi del lusso scelgono New York e Los Angeles come palcoscenico della prossima stagione, puntando a un mercato che, proprio ora, sta vivendo una fase di rallentamento. Il ritorno del bomber: 5 outfit che mostrano perché non passerà mai di moda X Il tempismo non è casuale: il Nord America rimane uno dei più grandi bacini globali per il luxury, ma negli ultimi anni ha mostrato segnali di affaticamento, sia nelle vendite che nell’interesse verso i marchi premium. Salpano così le collezioni Cruise, letteralmente “crociera”, ovvero quelle nate per accompagnare la clientela in viaggio, alla (ri)conquista delle Americhe. 🔗 Leggi su Iodonna.it

