Alla piscina Vandelli è crollata una tubatura E scoppia la polemica
Nella notte tra martedì e mercoledì è crollato un tubo dal soffitto della piscina Vandelli, in via dell’Arcoveggio. La piscina è gestita da Sogese, una società che opera nella gestione degli impianti sportivi.L’assessora allo Sport Roberta Li Calzi lo ha definito un episodio “grave”, ma ha anche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
