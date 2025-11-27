Nella notte tra martedì e mercoledì è crollato un tubo dal soffitto della piscina Vandelli, in via dell’Arcoveggio. La piscina è gestita da Sogese, una società che opera nella gestione degli impianti sportivi.L’assessora allo Sport Roberta Li Calzi lo ha definito un episodio “grave”, ma ha anche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Alla piscina Vandelli è crollata una tubatura. E scoppia la polemica