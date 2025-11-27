Alla Ditta Artigianale il closing party della Estra Firenze Marathon
Domenica 30 Novembre sono diverse le attività organizzate da Ditta Artigianale nei punti più strategici del percorso. Dopo i lunghi chilometri di corsa, i partecipanti sono attesi da un’irresistibile ricompensa: alle ore 19.30, presso Ditta Artigianale S. Ambrogio si svolgerà l’Estra Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Un brindisi speciale per tutti i maratoneti e i loro straordinari traguardi! Dopo la fatica della corsa, è il momento di rilassarsi, divertirsi e celebrare insieme! Domenica 30 novembre Dalle 19.30 Ditta Artigianale Sant’Ambrogio – Firenze DJ set live per far - facebook.com Vai su Facebook
Il format di caffè espresso di qualità di Ditta Artigianale diventa da esportazione - I suoi locali in Firenze, con la recente apertura di “Riva D'Arno”, sono saliti a quattro ma Ditta Artigianale non ha nessuna intenzione di fermarsi, tanto più dopo essere stata inserita dal Financial ... Da ilsole24ore.com
Ditta Artigianale sbarca a Milano - Apre oggi il primo locale milanese di Ditta Artigianale, una delle principali torrefazioni specialty italiane. ilgiornale.it scrive
Ditta Artigianale sbarca a Milano: cosa porta la torrefazione fiorentina nel capoluogo lombardo - La torrefazione fiorentina fondata da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer porta nel capoluogo lombardo la sua selezione di specialty coffee e proposte gastronomiche di ispirazione internazionale. Si legge su affaritaliani.it