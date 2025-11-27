Alla Ditta Artigianale il closing party della Estra Firenze Marathon

Firenzetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 Novembre sono diverse le attività organizzate da Ditta Artigianale nei punti più strategici del percorso. Dopo i lunghi chilometri di corsa, i partecipanti sono attesi da un’irresistibile ricompensa: alle ore 19.30, presso Ditta Artigianale S. Ambrogio si svolgerà l’Estra Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

alla ditta artigianale il closing party della estra firenze marathon

© Firenzetoday.it - Alla Ditta Artigianale il closing party della Estra Firenze Marathon

Argomenti simili trattati di recente

Il format di caffè espresso di qualità di Ditta Artigianale diventa da esportazione - I suoi locali in Firenze, con la recente apertura di “Riva D'Arno”, sono saliti a quattro ma Ditta Artigianale non ha nessuna intenzione di fermarsi, tanto più dopo essere stata inserita dal Financial ... Da ilsole24ore.com

Ditta Artigianale sbarca a Milano - Apre oggi il primo locale milanese di Ditta Artigianale, una delle principali torrefazioni specialty italiane. ilgiornale.it scrive

Ditta Artigianale sbarca a Milano: cosa porta la torrefazione fiorentina nel capoluogo lombardo - La torrefazione fiorentina fondata da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer porta nel capoluogo lombardo la sua selezione di specialty coffee e proposte gastronomiche di ispirazione internazionale. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Ditta Artigianale Closing Party