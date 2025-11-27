Alla Città del Cinema torna la pista di pattinaggio su ghiaccio
Puntuale come il panettone a Natale, a dicembre torna a Foggia la ‘Cristal Ice’, la pista di pattinaggio su ghiaccio. L’appuntamento è nel piazzale della Città del Cinema dal 30 novembre all’11 gennaio. Durante i giorni feriali sarà possibile volteggiare sul ghiaccio dalle 16.30 alle 24, mentre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
