Alimentazione dal tè ai frutti di bosco | così gli antiossidanti difendono il cuore

Mangiare regolarmente cibi ricchi di antiossidanti polifenoli come tè, caffè, frutti di bosco, cacao, frutta secca, cereali integrali e olio d’oliva, protegge la salute cardiaca a lungo termine. Lo rivela una ricerca pubblicata su Bmc Medicine e condotta presso il King’s College di Londra che sostiene che coloro che seguono una dieta più ricca di polifenoli hanno un rischio inferiore di malattie cardiovascolari. I polifenoli sono composti naturali presenti nelle piante associati a vari benefici per la salute di cuore, cervello e intestino. Lo studio ha seguito oltre 3.100 adulti per oltre un decennio, mostrando che le diete ricche di specifici gruppi di polifenoli erano collegate a profili più sani di pressione sanguigna e colesterolo, contribuendo a ridurre i punteggi di rischio cardiovascolare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

