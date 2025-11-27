Alife recuperati i pc rubati | restituiti all’istituto tecnico I Ministro ringrazia
Sono stati ritrovati a Napoli, nell’abitazione di una coppia, i 114 computer rubati all’Istituto Tecnico Industriale di Alife nella notte tra il 24 e il 25 novembre. I due – un 32enne e una 28enne – sono stati denunciati per ricettazione. I dispositivi, sottratti da un laboratorio scolastico forzando un ingresso secondario, hanno un valore complessivo di oltre centomila euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
In attesa della nuova puntata di domani… Giovani che osservano il mondo degli adulti e lo criticano in modo impietoso: non c'è solo "Il giovane Holden", e ve lo raccontiamo proponendovi quattro titoli decisamente degni di essere recuperati. - Su Spotify: https: - facebook.com Vai su Facebook
Recuperati 114 pc rubati in una scuola ad Alife - I Carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese hanno restituito agli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale di Alife i 114 computer rubati nella notte del 24 novembre scorso, ... Scrive msn.com
Alife, i carabinieri recuperano e restituiscono 114 computer rubati alla scuola - Una porta forzata in piena notte, un laboratorio informatico svuotato e oltre cento computer scomparsi, mettendo in ginocchio la didattica ... Segnala pupia.tv
ALIFE - Maxi-furto di computer a scuola: i carabinieri recuperano la refurtiva in 48 ore - 18:47:48 I Carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese hanno restituito questa mattina agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Alife i 114 computer rubati nella notte del 24 novembre. Lo riporta casertafocus.net