Alife recuperati i pc rubati | restituiti all’istituto tecnico I Ministro ringrazia

Sono stati ritrovati a Napoli, nell’abitazione di una coppia, i 114 computer rubati all’Istituto Tecnico Industriale di Alife nella notte tra il 24 e il 25 novembre. I due – un 32enne e una 28enne – sono stati denunciati per ricettazione. I dispositivi, sottratti da un laboratorio scolastico forzando un ingresso secondario, hanno un valore complessivo di oltre centomila euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it