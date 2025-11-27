Alice Alison la svolta con Je ne me vois plus | Una storia vissuta sulla mia pelle
L’ultimo singolo di Alice Alison, Je ne me vois plus, rappresenta per lei una svolta personale e artistica. Distribuito da Altafonte x The Orchad, scritto in collaborazione con Diego Esposito e prodotto da Giovanni Antonicelli, Je ne me vois plus, esplora la fine di un legame tossico e il delicato percorso di liberazione da dinamiche emotive distruttive. Attraverso un racconto diretto e intenso, Alice Alison affronta momenti di malessere, confronti dolorosi con le proprie ombre e le ferite lasciate da relazioni che fanno male. Il brano diventa così una riflessione sulla difficoltà di accettare la propria vulnerabilità, di confrontarsi con le emozioni più profonde e di ritrovare il proprio equilibrio interiore. 🔗 Leggi su Dilei.it
