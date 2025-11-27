Alfredo Moratti | La mia storia l' azienda la simmetria e la forza dell’amicizia

Costruire un’azienda dal nulla, trasformarla in un marchio riconosciuto in tutto il mondo e farlo mantenendo lo spirito artigianale delle origini: è questa la storia di Alfredo Moratti, fondatore di Amica Chips e protagonista di un percorso imprenditoriale unico nel suo genere. L'imprenditore ha ora raccontato la sua storia nel libro: " Ci vuole simmetria - Il segreto di Amica Chips " (Mondadori) scritto insieme a Filippo Poletti. Dalle difficoltà della giovinezza alle prime porte chiuse, dal coraggio di ripartire con soli due clienti che gli diedero fiducia fino alla crescita internazionale che oggi porta le sue patatine in oltre venti Paesi: il racconto di Moratti è quello di un uomo che ha saputo trasformare i problemi in rivincita, il lavoro in passione e l’amicizia in uno dei valori cardine della sua filosofia aziendale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

