Alessandro Verri Lega | Milano capitale dell' insicurezza strozzata dal caro-vita La remigrazione non è un tabù
Classe 1995, non scrive trattati illuministi come il suo celebre omonimo, ma mozioni consiliari. Il suo “palcoscenico” non è il salotto letterario del Settecento ma l'aula di Palazzo Marino. Alessandro Verri è il giovane capogruppo della Lega, scelto per il “pieno” di preferenze nel 2021 (arrivò. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Ringraziamo Alessandro Verri consigliere comunale della lega per l'impegno costante a sostegno della categoria! - facebook.com Vai su Facebook
Milano, piscina Argelati chiusa per altri cinque anni. Verri (Lega): "Cittadini presi in giro" - "Cinque anni per sistemare una piscina già chiusa da due: sembra che l’amministrazione stia costruendo il nuovo stadio di Milano. Secondo affaritaliani.it
Chiesa Rossa, salta la visita della Lega al campo nomadi, Tovaglieri: «Siamo stati minacciati» - L'eurodeputata lombarda della Lega, Isabella Tovaglieri, e il capogruppo del partito in Comune, Alessandro Verri «Abbiamo dovuto rinunciare a fare un sopralluogo nel campo nomadi» nel quartiere di ... Si legge su milano.corriere.it
Milano, intitolare a Papa Francesco i giardini davanti alle Case Bianche: la proposta della Lega - Milano, 24 aprile 2025 – Intitolare a Papa Francesco l'area verde davanti alle Case Bianche di via Salomone a Milano. Da ilgiorno.it