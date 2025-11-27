Alessandro Tomei è morto addio al sassofonista di Claudio Baglioni | le cause della morte
La scomparsa di Alessandro Tomei, avvenuta nelle ultime ore dopo una lunga e complessa malattia, ha scosso il mondo della musica e l’intera Ciociaria, la terra che aveva scelto e che portava nel cuore. Musicista raffinato e instancabile, originario di Foggia ma da anni legato a Supino, Tomei lascia un vuoto difficile da colmare, soprattutto per chi ha trovato bellezza e conforto nelle sue note. Il suo stile, che si muoveva tra jazz e pop con naturalezza, lo aveva reso un punto di riferimento per colleghi, appassionati e per il pubblico che ne seguiva i passi da tempo. Chi era Alessandro Tomei. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondisci con queste news
Il mondo della musica italiana è in lutto per la morte di Alessandro Tomei, straordinario sassofonista, per anni accanto a Claudio Baglioni #AlessandroTomei #ClaudioBaglioni Vai su X
Buon viaggio Alessandro. Quanto ci mancheranno il canto sublime del tuo strumento e il tuo bel sorriso. Claudio #AlessandroTomei - facebook.com Vai su Facebook
Addio ad Alessandro Tomei, cuore ciociaro e sax di Baglioni - È morto, dopo una brutta malattia, il sassofonista - Lo riporta ciociariaoggi.it
Il mondo della musica piange Alessandro Tomei: «Mancheranno il canto sublime del tuo strumento e il tuo bel sorriso» - Il mondo della musica è in lutto per la prematura scomparsa di Alessandro Tomei, stroncato a soli 53 anni da una terribile malattia. ilmessaggero.it scrive
Alessandro Tomei è morto, addio al sassofonista di Claudio Baglioni: le cause della morte - Claudio Baglioni ricorda Alessandro Tomei, il suo sassofonista scomparso dopo una lunga malattia: aveva suonato con Ornella Vanoni ... dilei.it scrive