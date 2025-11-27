Alessandro Tomei è morto addio al sassofonista di Claudio Baglioni | le cause della morte

La scomparsa di Alessandro Tomei, avvenuta nelle ultime ore dopo una lunga e complessa malattia, ha scosso il mondo della musica e l’intera Ciociaria, la terra che aveva scelto e che portava nel cuore. Musicista raffinato e instancabile, originario di Foggia ma da anni legato a Supino, Tomei lascia un vuoto difficile da colmare, soprattutto per chi ha trovato bellezza e conforto nelle sue note. Il suo stile, che si muoveva tra jazz e pop con naturalezza, lo aveva reso un punto di riferimento per colleghi, appassionati e per il pubblico che ne seguiva i passi da tempo. Chi era Alessandro Tomei. 🔗 Leggi su Dilei.it

