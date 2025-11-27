Alessandro morto a 15 anni su un campo da basket e i girasoli per lui che qualcuno ogni giorno strappa

I fiori lasciati sul campetto dai genitori vengono ogni giorno tolti da qualcuno, e al messaggio della mamma è seguita una scritta inquietante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

