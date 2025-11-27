Alessandra Todde le dimissioni dell' assessore Satta fanno tremare la giunta

La giunta regionale sarda presieduta da Alessandra Todde, del Movimento 5 Stelle, inizia a scricchiolare con le dimissioni dell’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta, eletto con la lista “Campo progressista”. L’annuncio è arrivato il 27 novembre, dopo mesi di tensioni interne al partito, culminate in una rottura che ha portato i Progressisti a chiedere esplicitamente la sua sostituzione per mancanza di rappresentatività. Satta, che ha guidato il dicastero per circa 20 mesi, ha motivato il passo indietro con “serenità e grande senso di responsabilità”, sottolineando che il comparto agricolo merita un assessore con “stabilità politica”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

