Alessandra Amoroso e la figlia Penelope | la foto social condivisa da Emma Marrone

La cantautrice e la figlia nata poche settimane fa hanno fatto capolino tra le storie condivise su Instagram dall'amica Emma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alessandra Amoroso e la figlia Penelope: la foto social condivisa da Emma Marrone

Argomenti simili trattati di recente

In queste ore, Alessandra Amoroso è ricomparsa sui social. Con lei la piccola Penelope. - facebook.com Vai su Facebook

Amoroso, lo scatto con la figlia diventa virale grazie a Emma #alessandraamoroso Vai su X

La cantautrice e la figlia nata poche settimane fa hanno fatto capolino tra le storie condivise su Instagram dall'amica Emma - Alessandra Amoroso è tornata su Instagram insieme alla piccola Penelope, e il merito è dell'amica di sempre Emma Marrone. Si legge su gazzetta.it

Alessandra Amoroso mamma dolcissima in treno con in braccio la figlia Penelope di 2 mesi e mezzo: la foto - Alessandra Amoroso mamma dolcissima in treno con in braccio l'adorata figlia Penelope di 2 mesi e mezzo: la foto ... Segnala gossip.it

Emma Marrone condivide una tenera foto di Alessandra Amoroso in treno con la figlia Penelope: fan in delirio - È sempre stata forte l'amicizia che lega la salentina Emma Marrone alla collega Alessandra Amoroso, tanto che la prima nelle scorse ore ha pubblicato nelle storie di Instagram una dolce immagine della ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it