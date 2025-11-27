Alessandra Amoroso appare nel primo scatto con la piccola Penny | dietro la foto c' è Emma Marrone
Emma Marrone ha pubblicato nelle sue stories una foto di Alessandra Amoroso con la piccola Penny, nata quest'estate. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Leggi anche questi approfondimenti
In queste ore, Alessandra Amoroso è ricomparsa sui social. Con lei la piccola Penelope. - facebook.com Vai su Facebook
Amoroso, lo scatto con la figlia diventa virale grazie a Emma #alessandraamoroso Vai su X
Alessandra Amoroso appare nel primo scatto con la piccola Penny: dietro la foto c'è Emma Marrone - Emma Marrone ha pubblicato nelle sue stories una foto di Alessandra Amoroso con la piccola Penny, nata quest'estate. Si legge su comingsoon.it
Alessandra Amoroso: la foto con la figlia Penelope scattata da Emma - Emma Marrone condivide uno scatto di Alessandra Amoroso con la figlia Penelope, creando un momento virale che unisce tenerezza e affetto tra due amiche storiche e colleghe ... Scrive 105.net
Alessandra Amoroso, la prima foto a due mesi dal parto in viaggio con Penny ed Emma - Dopo tanta discrezione, Alessandra Amoroso si mostra con la piccola Penelope in uno scatto attesissimo dai fan ... dilei.it scrive