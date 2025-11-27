Alessandra Amoroso appare nel primo scatto con la piccola Penny | dietro la foto c' è Emma Marrone

Emma Marrone ha pubblicato nelle sue stories una foto di Alessandra Amoroso con la piccola Penny, nata quest'estate. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

