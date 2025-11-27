Alberto Trentini visita in carcere dell’ambasciatore italiano | Umore migliorato

Periodicodaily.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'ambasciatore d'Italia in Venezuela, Giovanni De Vito, ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare ad Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò.  L'ambasciatore ha riferito alla Farnesina di aver trovato Trentini in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa. La visita – ha riferito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

alberto trentini visita carcereTrentini riceve in carcere la visita dell’ambasciatore italiano. “Condizioni di Alberto migliorate” - "L'Ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare al cittadino italiano Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro ... Segnala repubblica.it

alberto trentini visita carcereAlberto Trentini, la visita dell'ambasciatore italiano: condizioni in miglioramento - L'ambasciatore italiano a Caracas Giovanni Alberto De Vito ha incontrato giovedì in carcere Alberto Trentini, l'italiano che si trova in cella in Venezuela da quasi 380 giorni. Da msn.com

alberto trentini visita carcereAlberto Trentini in carcere da un anno senza accuse: ora basta - Il cooperante italiano detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024 è al centro di un appello bipartisan. Come scrive famigliacristiana.it

Cerca Video su questo argomento: Alberto Trentini Visita Carcere