Alberto Trentini visita in carcere dell’ambasciatore italiano | Umore migliorato
(Adnkronos) – L'ambasciatore d'Italia in Venezuela, Giovanni De Vito, ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare ad Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò. L'ambasciatore ha riferito alla Farnesina di aver trovato Trentini in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa. La visita – ha riferito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Con altre 38 colleghe e colleghi del Parlamento Europeo, abbiamo sottoscritto un appello al Venezuela per la liberazione di Alberto Trentini. Lo abbiamo fatto in modo trasversale, per dare un segnale chiaro e unitario, a tutela dei diritti umani. - facebook.com Vai su Facebook
Alberto Trentini è un cooperante, è una persona che si occupa degli altri. Il fatto che non si sia riusciti in questo anno e più a fare qualcosa di concreto mi sembra veramente inopportuno. Ottavia Piccolo a #ilcavalloelatorre Oggi sono 376 giorni, liberate Alberto Vai su X
Trentini riceve in carcere la visita dell’ambasciatore italiano. “Condizioni di Alberto migliorate” - "L'Ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare al cittadino italiano Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro ... Segnala repubblica.it
Alberto Trentini, la visita dell'ambasciatore italiano: condizioni in miglioramento - L'ambasciatore italiano a Caracas Giovanni Alberto De Vito ha incontrato giovedì in carcere Alberto Trentini, l'italiano che si trova in cella in Venezuela da quasi 380 giorni. Da msn.com
Alberto Trentini in carcere da un anno senza accuse: ora basta - Il cooperante italiano detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024 è al centro di un appello bipartisan. Come scrive famigliacristiana.it